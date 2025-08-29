Frosinone, panico tra i clienti seduti ai tavolini sparatoria in un noto locale

Colpi di pistola contro le vetrine del Caffè Minotti. Due uomini su uno scooter hanno bersagliato il noto locale sito in via Marittima. Panico tra i clienti che non sono rimasti feriti. Immediatamente sul posto forze dell’ordine e sanitari del 118. Le dinamiche dell’accaduto sono al vaglio degli inquirenti. Già nei mesi scorsi la stessa attività era stata colpita da una bomba carta e da altre pallottole ma il locale era chiuso. Ieri sera invece il bar era aperto.

Redazione Digital