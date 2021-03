“In data 11 marzo us, il Presidente della società Sport e Salute del CONI, Avv. Vito Cozzoli, ha inviato al Comune di Frosinone ed alla Regione Lazio, una lettera con la quale si avvia l’istruttoria per la riqualificazione della storica Palestra (Palazzetto CONI) sita nel Comune di Frosinone – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Nella nota, oltre a ripercorrere le fasi e gli eventi che hanno portato nel 2018 alla dolorosa chiusura della struttura, l’Avv. Cozzoli esprime soddisfazione per l’interesse manifestato, a margine di un incontro tra le parti della scorsa estate, dalla Regione Lazio a sostenere economicamente le spese necessarie alla ristrutturazione dell’impianto, unitamente al rinnovato interesse mostrato dal Comune di Frosinone ad acquisire la gestione dell’impianto ad avvenuta riqualificazione. Fatte salve dunque le suddette fondamentali premesse per il ripristino della funzionalità della palestra, la società Coni Sport propone un’istruttoria volta alla predisposizione e successiva ratifica di una convenzione che vada a disciplinare gli impegni da assumere reciprocamente con relativo sopralluogo tecnico alla struttura tra i vari referenti delle parti in causa.

In attesa dunque di conoscere l’esito di quanto suesposto, sono ad esprimere la mia personale soddisfazione per l’attenzione comunque mostrata dalla Regione Lazio nelle persone del Presidente Nicola Zingaretti, del Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini e della Consigliera Sara Battisti, ai quali agli inizi del mese di Giugno dello scorso anno inviai un’accorata lettera affinché l’Ente regionale si facesse carico di convocare il Comune di Frosinone (che dal 2018 non aveva mostrato piu’ l’interesse economico nel continuare a gestire l’impianto adiacente il parco Matusa..), cercando di trovare una sintesi operativa e gestionale tra le parti da proporre alla società Sport e Salute del Coni proprietaria della struttura. La risposta successiva del Capo di Gabinetto di Zingaretti Albino Ruberti alla mia richiesta, fece sì che Comune di Frosinone e Regione Lazio si incontrassero in maniera interlocutoria ma costruttiva nel mese di Luglio dello scorso anno, alla presenza dei vertici regionali del Coni, della Consigliera Battisti e del Sindaco Ottaviani, fino ad arrivare alla lettera di ieri inviata alle parti dalla società Sport e Salute del CONI. L’auspicio dunque, è che la svolta in positivo sulla tanto sperata riapertura dell’impianto, possa essere davvero fattiva ed a portata di mano per la gioia delle numerose Associazioni sportive frusinati e degli sportivi e cittadini tutti, legati affettivamente allo storico “Palazzetto di Via Mola Vecchia” teatro di tantissimi eventi nel corso dei suoi onorati sei decenni di vita sportiva”.