Frosinone, palestra Coni pressing di Angelo Pizzutelli ma il Comune non risponde.

“Non ho ancora avuto modo di leggere sulla stampa o sui mezzi social nessun riscontro né risposta ufficiale, considerazioni, eccezioni o riflessioni da parte del Comune di Frosinone sulla lettera inviata una settimana fa da parte della Società sport e salute del CONI che invitava il sindaco a manifestare la volontà per l’avvio dell’istruttoria inerente la riqualificazione a carico della Regione Lazio e successiva gestione da parte del Comune della storica struttura sportiva – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Si chiede una accelerazione in merito per conoscere la volontà comunale”.

