“Ci ho sempre creduto e sperato, anche quando mesi fa si ironizzava in Consiglio Comunale, circa il buon esito delle mie richieste di “tavoli” regionali di aiuto a sostegno della soluzione del problema relativo alla possibile riapertura del Palazzetto CONI – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Ebbene, dopo oltre un anno di incontri, riunioni ed aperture davvero importanti sulle modalità gestionali e di ristrutturazione del prestigioso sito finalmente l’amministrazione comunale di Frosinone ci rende partecipi di quanto positivamente sta avvenendo con la Regione Lazio, circa l’auspicata ed invocata riapertura della Palestra CONI. Lo Sport e le associazioni sportive dunque, al centro di un’azione politica costruttiva, collaborativa e senza bandiere a tutela esclusiva della crescita ricreativa del proprio territorio e del benessere di tutti noi. Un ringraziamento sentito alla Regione Lazio targata Nicola Zingaretti per la vicinanza fattiva manifestata nei confronti del Comune di Frosinone. Da una mia lettera aperta, datata giugno 2020 ed indirizzata al Capo di Gabinetto del Presidente Zingaretti Albino Ruberti, ed ai Consiglieri Mauro Buschini e Sara Battisti, nasce l’impegno manifestato dalla società Sport e Salute del Coni per venire incontro alle esigenze economiche comunali e consentire a centinaia di sportivi frusinati di poter tornare a vivere la storica Palestra Coni della Città di Frosinone chiusa dal Comune di Frosinone nel 2018 con la riconsegna delle chiavi alla Società CONI servizi. Ora si attende l’ultimo decisivo scatto per aprire una nuova pagina, speriamo sicuramente migliore, per lo Sport cittadino e delle nostra Provincia. Angelo Pizzutelli Capogruppo PD in Consiglio Comunale”.

Redazione Digital