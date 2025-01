Frosinone, pacco bomba davanti alla scuola fermato l’autore

Nella giornata del 21 gennaio u.s. personale della Polizia di Stato interveniva in Frosinone alla via Mastruccia per la segnalata presenza di un pacco bomba. Riscontrata la stessa, dal personale U.P.G.S.P. della Questura di Frosinone per primo intervenuto, evacuata e cinturata l’area, si procedeva ad opera del personale degli Artificieri della Questura di Roma al disinnesco dell’ordigno ed alla messa in sicurezza della zona. L’ordigno, contenuto in una scatola di cartone e trovato su uno scooter per disabili all’interno del palazzo ubicato all’indirizzo sopra menzionato, era composto da un timer e 3 candelotti con all’interno degli artifici pirotecnici non classificati, collegati al primo. Le indagini avviate dagli operatori della Squadra Mobile della Questura di Frosinone permettevano, tramite il destinatario indicato sul pacco, di risalire all’ufficio postale di spedizione, acquisire i video coincidenti con l’orario della tentata spedizione ed individuare l’autore della stessa. Il presunto autore pertanto, annoverante dei pregiudizi di polizia anche recenti per maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello, veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria, per simulazione di reato. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, il movente dell’illecito gesto sarebbe da ricondurre all’intento del reo di scoraggiare l’autore di un recente furto subito di un pacco amazon, che lo stesso aveva ordinato qualche giorno prima e che, una volta ricevuto, aveva lasciato incustodito nell’atrio del proprio palazzo. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital