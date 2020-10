“Il gruppo consiliare della Lega, unitamente all’Assessore, al Comune di Frosinone, esprime grande soddisfazione per la nomina a segretario provinciale del partito del Sindaco Nicola Ottaviani – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Si tratta del giusto riconoscimento per le doti politiche ed amministrative dell’Avv. Ottaviani, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori Sindaci d’Italia.

Il ruolo di segretario provinciale del partito per il Sindaco di Frosinone, restituisce la giusta centralità al Capoluogo , finalmente punto di riferimento, non solo amministrativo, ma anche politico, con l’importante programma della Lega che, grazie ad Ottaviani e a tutta la sua squadra, competente e preparata, rappresentata da: Rufa, Gerardi, Carnevale, Ciacciarelli, Berretta, Rossi, alla quale vanno formulati sinceri auguri di buon lavoro, riuscirà ad accrescere il già significativo consenso, su tutto il territorio provinciale. Con la nomina a segretario dell’Avv. Ottaviani il partito si arricchisce della fondamentale componente moderata, indispensabile per consentire alla Lega di essere sempre più attrattiva. Il buon governo della città di Frosinone, sviluppato in questi anni dal Sindaco Ottaviani, è stata sicuramente una delle componenti che ha determinato questo importante e prestigioso ruolo di responsabilità provinciale del primo partito italiano. Da oggi Frosinone è ancora più centrale e protagonista”.

Redazione Digital