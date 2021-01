“Oggi, 21 gennaio 2021, il compleanno centenario del PCI – ha affermato Nicola Ottaviani – Da studente, sentivo Berlinguer parlare di tutela dei più deboli, garanzia del lavoro, conservazione dell’ambiente, autonomia intellettuale dalle lobby finanziarie, riforme costituzionali, promozione del volontariato e socializzazione del profitto. Oggi, per quelli che si dichiarano figli di quella dottrina, ma fastidiosamente allergici alla parola comunisti, quelle tematiche appaiono preistoriche o vintage. E allora, come ad ogni compleanno che si rispetti, specie per i cent’anni, un ringraziamento per il regalo. Ormai, quei temi, li stiamo sposando solo noi! Auguri e grazie, ancora!”

Redazione Digital