Frosinone, “Ottaviani ha cambiato il volto della città in 10 anni”

“La sana ed efficace capacità amministrativa della Giunta Ottaviani, che in questi 10 anni ha cambiato il volto della città, gettando le basi ed i progetti per il futuro e per l’ulteriore sviluppo di Frosinone, merita una conferma, conquistata sul campo, e quindi la possibilità di continuare a ben operare anche per gli anni a venire – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Sono tante le opere messe in cantiere dall’amministrazione cittadina, che ha dimostrato capacità gestionali e di programmazione. A cominciare dal risanamento dei conti e delle casse comunali che consentirà, nei prossimi anni, di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, fare assunzioni e quindi efficientare ulteriormente la macchina comunale. Senza considerare la disponibilità per la comunità cittadina di una casa comunale, come l’edificio della ex banca d’Italia, di pregio e valore assoluto. Vero e proprio vanto per il Capoluogo. Oppure, circostanza di straordinaria valenza, che il Comune di Frosinone è stato ammesso, ad inizio anno, al finanziamento di 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana, per 7 opere pubbliche, in varie zone della città. Si tratta del finanziamento più alto e consistente conseguito, da sempre, da un Comune in provincia di Frosinone, in materia di riqualificazione ed infrastrutture, che prevede l’assegnazione in 6 tranches temporali, di cui le prime due, per le annualità 2021 e 2022, già operative e spendibili con le progettazione.

Danilo Magliocchetti

Come è agevole constatare, il centro destra e le aggregazioni civiche che hanno governato la città di Frosinone per 10 anni, con la guida del Sindaco Ottaviani, hanno dimostrato, concretamente e tangibilmente, capacità amministrative, capacità gestionali e soprattutto di programmazione. In sintesi, di saper guardare al futuro e di investire su di esso. E’ chiaro che, oltre alle opere già programmate e cantierabili, bisognerà aggiungere un programma di governo cittadino ulteriormente ambizioso, concertato con i Partiti e le aggregazioni civiche, ma anche con i cittadini, con le associazioni, con i quartieri, per realizzare la Frosinone del futuro e quantomai aderente alle legittime aspirazioni di un Capoluogo di provincia, che merita di essere sempre più centrale e strategico per l’intero territorio. E’ quindi su questo cammino virtuoso, e con questo schema di governo, che bisogna proseguire, anche per gli anni a venire, per continuare a migliorare ulteriormente l’assetto del Capoluogo e la qualità della vita dei cittadini”.

