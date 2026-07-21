Frosinone, Osteria Panzini “Non abbiamo chiuso per mancanza di igiene ma per altri motivi”

Frosinone, Panzini “Non abbiamo chiuso per mancanza di igiene ma per altri motivi”. “Successivamente al cambio societario il locale non aveva l’agibilità – ha affermato il titolare di Osteria Panzini – Venite a visitare la cucina affinché possiate vedere come lavoriamo. Non ho chiuso per mancanza di igiene. Queste è una fake news. Solo problemi tecnici con il Comune. Stiamo lavorando alacremente per metterci alle spalle tutto questo e tornare ad essere il punto di riferimento della ristorazione di Frosinone e della Ciociaria”.