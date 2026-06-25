Frosinone, ospedale senza acqua e ascensori rotti pazienti trasferiti

“Negli ultimi giorni diversi cittadini e familiari di pazienti mi hanno segnalato una situazione estremamente preoccupante all’interno dell’ospedale Spaziani di Frosinone, in particolare presso la Palazzina Q, dove hanno sede reparti particolarmente delicati come Malattie Infettive e degenza. Secondo quanto riferito, da circa una settimana gli ascensori sarebbero fuori servizio, con pesanti disagi per pazienti, operatori sanitari e visitatori – ha affermato il sindaco di Fumone, Matteo Campoli – A questo si aggiungerebbe l’interruzione dell’erogazione dell’acqua, aggravando ulteriormente una situazione già molto complessa. Destano forte preoccupazione anche le notizie relative al trasferimento dei pazienti tra i diversi edifici dell’ospedale attraverso mezzi di soccorso, a causa della persistente chiusura del tunnel di collegamento interno. Se quanto segnalato corrisponde al vero, ci troviamo di fronte a una condizione che merita attenzione immediata e risposte chiare da parte dei soggetti competenti. La tutela della salute e della dignità dei pazienti deve rappresentare una priorità assoluta, così come il rispetto del lavoro quotidiano svolto dal personale sanitario. Per questo motivo rivolgo un appello alla Direzione sanitaria e alla ASL affinché vengano forniti chiarimenti tempestivi sulle criticità segnalate, sui tempi previsti per il ripristino dei servizi essenziali e sulle misure adottate per limitare i disagi a pazienti e operatori. Chi si reca in ospedale per curarsi o assistere un proprio caro ha il diritto di trovare condizioni adeguate e servizi funzionanti. Su temi come questo non possono esserci ritardi né sottovalutazioni”.

Redazione Digital