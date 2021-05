Frosinone, opportunità di lavoro Decathlon assume ecco come candidarsi.

“Lo sport è la tua passione? Ti piacerebbe entrare a far parte di un team di appassionati sportivi come te? Il negozio di Decathlon Frosinone sta cercando sport leaders da integrare nella propria squadra! Cosa aspetti? Clicca sul link https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=116534&SG=9&SEC=817&FT=50&fbclid=IwAR0vAsOhBhLbhCZuaWSeq0ftDvFKym0JjDUJ7-_qVdP6EFbzOVGsk0X5AlI per avere maggiori informazioni e candidati al job offer”. Lo comunica Decathlon Italia.

Redazione Frosinone