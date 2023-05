Frosinone, open day al Conservatorio “Licinio Refice” ecco tutto il programma

Nuova intensa settimana intesa per le attività del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, sempre ad ingresso libero e gratuito, che si proiettano verso un importante culmine della stagione primaverile. Si inizia il 20 maggio alle 18.30 con il concerto in auditorium del trio Nuages (C. Ramous-Viola, P. Montin-clarinetto, S. Diotallevi-pianoforte) con musiche di Bruch e Schumann per proseguire il 23 maggio alle 16.30 in sala Paris con la presentazione musicologica del volume, a cura del prof. Claudio Paradiso, Un carabiniere all’Augusteo sulla figura del grande clarinettista Fernando Gambacurta. In attesa del grande evento di gala previsto per il 9 giugno, il clou del mese di maggio si avrà venerdì 26 con la Giornata dello Studente dalle ore 9 alle 19. Una grande manifestazione assolutamente inedita, interamente ideata ed organizzata dalla dinamica consulta degli studenti – composta da Erica Morelli, Matteo Spacagna, Celeste Gugliandolo, Simone Zomparelli ed Emanule Niccolucci – che ha ottenuto immediatamente il sostegno dell’intera comunità accademica presieduta dal Dott. Alberto Gualdini e diretta dal M° Mauro Gizzi i quali hanno sottolineato con orgoglio l’ennesima dimostrazione di sensibilità ed affezione, verso l’istituzione, del corpo studentesco. La giornata, progettata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, vedrà anche il supporto dell’Istituto Alberghiero di Ceccano che curerà la ricezione del pubblico. Un grande open day, e non solo, che accoglierà al mattino principalmente le scuole e nel pomeriggio, dalle 15, sarà aperto all’intera cittadinanza che potrà così immergersi nella musica ed avvicinarsi alla prestigiosa istituzione AFAM del capoluogo: ci saranno visite guidate, esibizioni dell’orchestra sinfonica e degli ensemble jazz e pop-rock ed ancora lezioni, installazioni artistiche, Dj set elettronici nonché la rappresentazione di una selezione dall’Opera pucciniana La Boheme alle ore 11.30. Sarà presente anche un infopoint ove reperire tutte le indicazioni sulle modalità di iscrizione per le nuove ammissioni che sono già aperte, nonché sulla policroma offerta artistica e formativa che spazia dai corsi classici di Canto, Strumento, Composizione e Direzione alle nuove tecnologie, dalla musica moderna e per lo spettacolo fino alla musicologia ed al Management culturale. Tutti i dettagli di questa come di tutte le iniziative sono reperibili naturalmente sul sito www.conservatorio-frosinone.it e sulla pagina Facebook ufficiale: www.facebook.com/conservatorio.refice . Ennesima novità per l’evento: un variegato assortimento di gadget ‘brandizzati’ del Conservatorio progettati in sinergia con l’Accademia di Belle Arti che ha curato anche le grafiche, le istallazioni ed i costumi della rappresentazione: magliette, adesivi, borracce, cancelleria, tote bags, daranno un ulteriore tocco di personalizzazione e effervescenza ad una giornata inedita ed imperdibile che testimonia ulteriormente la ferma volontà del Conservatorio attraverso iniziative il più possibile diversificate di stringere un legame sempre più profondo e creativo con le istituzioni gemelle nonché con la propria città ed un intero territorio, di cui è giustamente imprescindibile riferimento artistico e culturale.

Redazione Digital