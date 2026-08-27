Frosinone, occupa i locali dell’Asl fermato dalla Polizia

In seguito a segnalazione diramata dalla sala operativa della Questura, gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti presso la struttura sanitaria sita in viale Mazzini di questo capoluogo, per la presenza arbitraria di un uomo in un locale di pertinenza della locale ASL.

Come ricostruito dagli agenti della Squadra Volante, il soggetto aveva forzato la porta d’accesso e occupato quell’area anche con effetti personali e cibo. Alla luce di quanto emerso, per l’uomo è scattata la denuncia per occupazione abusiva di locale pubblico.

Redazione Digital