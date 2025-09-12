Frosinone, nuovo store Lube ecco l’apertura

“Il Gruppo Lube inaugura un nuovo Store creo kitchens a Frosinone. Il taglio ufficiale del nastro è previso il prossimo 18 settembre alla presenza delle autorità locali, per tutta la settimana promozioni uniche saranno riservate alla clientela. Nel nuovissimo spazio espositivo di 200 mq un layout moderno e all’avanguardia, sono esposte tutte le novità del brand Creo.

In allegato trovate il Comunicato stampa con tutte le informazioni relative e alcune immagini del nuovo Store. Siamo disponibili a publiredazionali a pagamento per coprire l’evento e per articoli sul nuovo Store. Resto a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento”.

Redazione Digital