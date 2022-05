Frosinone, nuovo spazio aperto a tutti i cittadini ecco la splendida terrazza panoramica

“La terrazza panoramica più bella di Frosinone – ha affermato Riccardo Mastrangeli, assessore comunale uscente e candidato a sindaco – È la terrazza dei cittadini di Frosinone, ogni cittadino è proprietario del nuovo Palazzo comunale e di questa terrazza”.

Riccardo Mastrangeli

“Tutta l’architettura finanziaria è stata curata dal mio settore, in una modalità di acquisto Rent to Buy ossia pagare un affitto per avere il bene al decimo anno. È la prima volta che avviene in Italia tra enti, Comune di Frosinone e Banca d’Italia. È la Frosinone del fare”.

