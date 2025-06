Frosinone, nuovo sito del Comune ecco la presentazione

Un sito più bello graficamente, più semplice da usare, più accessibile e più veloce nel mettere in contatto cittadini e amministrazione: questo, in sintesi, il nuovo spazio istituzionale del Comune di Frosinone (www.comune.frosinone.it), A presentarlo, il Sindaco Riccardo Mastrangeli e l’assessore a innovazione tecnologica e smart city Laura Vicano, con gli assessori Rossella Testa (centro storico) e Simona Geralico (cultura) e i consiglieri Dino Iannarilli e Marco Sordi. A illustrare le nuove funzionalità anche la responsabile dell’ufficio Ced comunale, Valentina Tagliaferri.

“Il nuovo sito istituzionale, frutto dell’indirizzo dell’amministrazione e dell’impegno quotidiano dell’ufficio Ced, è stato finanziato tramite fondi Pnrr – ha affermato l’assessore Vicano – È completamente rinnovato nella grafica, nella struttura e soprattutto nell’accessibilità dei servizi per i cittadini, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi pubblici, garantendo trasparenza, inclusività e innovazione. Sono stati potenziati i servizi online, con le sezioni dedicate a prenotazione appuntamenti, segnalazioni disservizi, richieste chiarimenti e informazioni. Inoltre, nell’area personale, ogni cittadino potrà accedere a uno spazio dedicato per gestire le proprie pratiche in modo sicuro e veloce. È stato attivato un motore di ricerca intelligente: basta digitare una parola chiave per trovare subito ciò che serve, senza dover cercare tra le pagine. E poi, notizie, avvisi ed eventi aggiornati in tempo reale per tenere i cittadini sempre informati su ciò che accade in città. Da sottolineare, poi, le maggiori accessibilità e inclusività: il sito è conforme alle direttive AGID, con strumenti per la lettura facilitata e per utenti con disabilità. Ai servizi si accede tramite identità digitale. Per essere ancora più vicini ai cittadini, se ancora non si è in possesso della Carta di Identità Elettronica, è possibile prenotare un appuntamento in Comune per il rilascio dello Spid o farsi aiutare dai facilitatori digitali presenti in diversi punti della città. Non è solo un cambiamento grafico, ma rappresenta una vera e propria trasformazione digitale, volta a creare un Comune più trasparente, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini”.

“Con questo progetto – ha aggiunto il sindaco Riccardo Mastrangeli – Frosinone si conferma come città attenta all’innovazione, all’inclusione digitale e alla semplificazione amministrativa. È un altro tassello concreto, che viene aggiunto al mosaico, verso una pubblica amministrazione moderna e accessibile a tutti. È stato costruito seguendo le direttive Agid e garantendo tutti i livelli minimi imposti dall’Agenzia: è uno strumento semplice e intuitivo, capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Attenzione è stata posta per non lasciare nessuno indietro: accessibile anche a persone con disabilità visive, grazie a strumenti per la lettura facilitata e navigazione semplificata. L’obiettivo principale è semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi pubblici, rendendo ogni sezione chiara, intuitiva e facilmente fruibile anche da dispositivi mobili. Ringrazio l’assessore Vicano, il Ced, con Valentina Tagliaferri e tutto il personale dell’ufficio, insieme all’intera amministrazione, per l’eccellente lavoro svolto”. Gli assessori Testa e Geralico hanno evidenziato come questo strumento, frutto di un importante lavoro di squadra, veicolerà ancora più efficacemente informazioni per agevolare il dialogo con i cittadini, unitamente alle iniziative organizzate in città, mentre i consiglieri Sordi e Iannarilli hanno messo in evidenza la facilità di consultazione del sito, ancora più accessibile, e la possibilità di utilizzare i servizi offerti in modo semplice e intuitivo.

Sul canale YouTube ufficiale dell’Ente, infine, sono stati pubblicati i video con la presentazione del sito, insieme ai vari tutorial su come fare richiesta per la Cie, prenotare un appuntamento, richiedere lo Spid o segnalare disservizi.

Redazione Digital