Frosinone, nuovo segretario provinciale di Articolo 1 è Stefano Vitale

“Invio le mie congratulazioni e il mio sincero augurio di buon lavoro a Stefano Vitale per l’incarico di segretario provinciale di Articolo 1 di cui è stato investito – ha affermato il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini – Stefano è uno dei punti di riferimento della Amministrazione Comunale, e sta svolgendo in maniera perfetta sia il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale che di Delegato alla delicata materia dell’Urbanistica. La crescita politica degli eletti costituisce sempre un arricchimento per l’Amministrazione e per la città, e per questo sono particolarmente orgoglioso per la prestigiosa carica affidata a Stefano Vitale, sicuro che saprà ricoprirla con saggezza e competenza”.

Redazione Isola del Liri