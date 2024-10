Frosinone, nuovo responsabile Lega Giovani è Matteo Franceschetti

“Con grande orgoglio annuncio la mia nomina a responsabile della Lega Giovani della Provincia di Frosinone – ha affermato Matteo Franceschetti, nuovo coordinatore della Lega Giovani – Come giovane, sono profondamente consapevole delle sfide che le nuove generazioni affrontano, ma anche delle opportunità che possiamo cogliere insieme. Questo incarico rappresenta per me un’occasione straordinaria per contribuire direttamente al futuro della nostra provincia, con l’entusiasmo e la determinazione tipici della nostra età. La presenza attiva dei giovani è fondamentale per lo sviluppo del territorio. La provincia di Frosinone ha molto da offrire a noi giovani: risorse, opportunità e potenziale. Ma è altrettanto vero che noi giovani abbiamo molto da dare al nostro territorio. Con le nostre idee, la nostra energia e la nostra voglia di fare, possiamo portare innovazione e crescita. Il mio impegno sarà quello di creare un dialogo continuo tra il territorio e le nuove generazioni, per far emergere il meglio da entrambi. Vogliamo realizzare progetti concreti che valorizzino le eccellenze locali e offrano ai giovani prospettive di crescita e partecipazione attiva. In questo percorso, voglio ringraziare di cuore l’on. Nicola Ottaviani, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, l’on. Mario Abbruzzese, segretario organizzativo del partito e il responsabile regionale dei Giovani Leghisti, Marco Pietrandea, per la fiducia che hanno riposto in me e per il loro costante supporto. Un pensiero speciale va a tutti i ragazzi con cui ho condiviso tante battaglie e con cui continuerò a lavorare con passione per il bene della nostra provincia. Il nostro impegno comune è la forza che ci permette di guardare al futuro con speranza e determinazione. Insieme, costruiremo un futuro migliore per tutti. Sono certo che, uniti, riusciremo a raggiungere grandi traguardi”.

Redazione Digital