Frosinone, nuovo Parco commerciale nell’ex Permaflex “Regione Lazio e Asi fondamentali”

“Diamo a Cesare quel che è di Cesare, anche se mi rendo conto che questa bellissima espressione, che ha il significato di riconoscere ad ognuno i meriti che effettivamente ha, venga troppo spesso messa da parte – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Ho letto come la giunta Ottaviani abbia concesso il via libera all’accordo di programma tra il Comune di Frosinone e il Consorzio Asi di Frosinone, oggi Consorzio Industriale del Lazio, per la riqualificazione dell’area ex Permaflex, destinata a parco commerciale e con diverse opere sulla viabilità e sull’arredo urbano previste dallo stesso accordo.

Contestualmente ho notato come sia stato sottolineato con dovizia di particolari il lavoro del Comune, trascurando quello portato avanti – direi essenziale per arrivare a dama in questo complicato procedimento di recupero – sia dalla Regione Lazio che dall’allora Consorzio Asi.

Ricordiamo infatti, per chi non lo sapesse e per quanti semplicemente preferiscono ometterlo, che l’autorità competente in materia è la Regione Lazio, che ha rilasciato la variante urbanistica; che il proponente è la società che si impegna nella realizzazione del parco commerciale e di alcune opere e infine che il Consorzio Asi, dal dicembre scorso confluito nel Consorzio Industriale del Lazio, è l’autorità procedente.

Una piccola ma determinante precisazione necessaria per sottolineare il grande lavoro portato avanti dal presidente Francesco De Angelis, e naturalmente dagli uffici tecnici del Consorzio, per ottenere il cambio di destinazione d’uso e l’ottenimento dei pareri favorevoli dagli organi competenti nell’ambito del complesso procedimento destinato a cambiare in meglio la città di Frosinone, dandole una nuova opportunità di sviluppo ed occupazione.

Un lavoro certosino, della durata di circa due anni, senza il quale oggi non potremmo raccontare di un’area abbandonata che vedrà nuovamente la luce. Come pure determinante è stata la spinta del presidente De Angelis rispetto allo stesso progetto, in quell’ottica che lo ha visto e lo vede operare, ieri come presidente del Consorzio Asi di Frosinone e oggi alla guida del Consorzio Industriale del Lazio, nell’interesse esclusivo del territorio. Sinteticamente, in due parole, parliamo di sviluppo ed occupazione, essenziali per dare una spinta economica significativa al nostro territorio.

Infine vorrei ricordare al sindaco Ottaviani e alla sua giunta che il verbale sottoscritto tra Comune e Consorzio prevede che la realizzazione delle rotatorie all’uscita del casello autostradale di Frosinone e quella tra la via Valle Fioretta e via Monti Lepini, siano a carico del Comune. Ecco, a tal proposito mi auguro di vederle presto realizzate e non solo su carta”.

Redazione Digital