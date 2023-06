Frosinone, nuovo murale degli studenti ecco la presentazione

Si concluderanno il prossimo 10 giugno alle 10, alla Villa comunale di Frosinone, le attività di formazione per le scuole di Before Driving, il progetto nato per prevenire e contrastare l’incidentalità stradale derivante dall’uso di alcool e droghe, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento politiche antidroga, e avviato dal Comune di Frosinone, settore Polizia Locale, in partenariato con la ASL di Frosinone.

L’evento di sabato, dal titolo “Before Driving: il percorso da condividere”, vedrà protagonisti gli studenti delle scuole di Frosinone che negli scorsi mesi hanno svolto attività di formazione e approfondimento. Nel corso dell’iniziativa, presenteranno alla cittadinanza i lavori sul tema.

Questo il programma di sabato 10: alle 9.15 è prevista l’inaugurazione del murale realizzato dagli studenti di IV e V sezione B dell’IIS Bragaglia, presso via Acciaccarelli. Alle 10 inizierà l’evento alla Villa comunale di Frosinone che, fino alle 14, proporrà in scaletta la presentazione dei diversi progetti su cui hanno lavorato gli studenti nel corso dell’anno. Durante l’evento, le ragazze e i ragazzi della IV A dell’IIS Angeloni saliranno… in cattedra per parlare agli studenti delle scuole medie sul tema della sicurezza stradale affrontato con Before Driving.

“L’evento – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – sarà un’occasione per riflettere, in modo nuovo ed efficace, sul tema della sicurezza e della prevenzione con i protagonisti del progetto stesso: le ragazze e i ragazzi del capoluogo. Sarà particolarmente significativo – ha concluso il sindaco Mastrangeli – ammirare i lavori da loro realizzati, tra cui il murale che sarà inaugurato lo stesso giorno in via Acciaccarelli”.

“Il progetto Before Driving – ha aggiunto Valentina Sementilli – ha riscosso grande successo nei nostri istituti. I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo al percorso formativo e ora vivono con grande attesa ed emozione la presentazione del 10 giugno. Rivolgo un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti degli istituti Angeloni, Bragaglia, Volta, Brunelleschi-Da Vinci e dei comprensivi I e IV, per la disponibilità mostrata e soprattutto agli studenti, protagonisti attivi”.

“L’obiettivo, centrato, di Before Driving – ha concluso l’assessore Rotondi – era quello di realizzare una sensibilizzazione più ampia possibile sul tema dei comportamenti corretti da adottare alla guida. Nella costruzione della cultura della sicurezza, le scuole rivestono un ruolo fondamentale, trasmettendo un modello di comportamento da mettere in pratica nella vita quotidiana. Con grande convinzione e massima decisione, insieme alla polizia locale di Frosinone, coordinata dal comandante Donato Mauro, abbiamo avviato questo progetto con la finalità principale di realizzare una campagna quanto più incisiva possibile a partire dai giovani, coinvolgendo l’intera cittadinanza, sul tema della incidentalità stradale legata all’uso di alcol e sostanze stupefacenti con il partenariato con la Asl, che ha erogato supporto specialistico, sociale e sanitario. Il progetto ha seguito tre direttrici: formazione, informazione e interventi sul campo. La formazione ha coinvolto i giovani delle scuole di primo e secondo grado, anche in ambito extrascolastico. Ulteriore formazione è stata erogata alle Forze di Polizia locale e provinciale. Il progetto ha previsto anche il censimento e l’aggiornamento della segnaletica stradale, con l’intervento e l’adeguamento ambientale con supporto tecnologico”.

Redazione Frosinone