Frosinone, nuovo Istituto superiore Angeloni ecco la conclusione dei lavori

Si avvicina la conclusione dei lavori per la nuova sede dell’Istituto Superiore Statale Angeloni di Frosinone da parte dell’Amministrazione provinciale. Un investimento di due milioni e 495 mila euro, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che ha portato alla realizzazione di una struttura innovativa e sicura. Il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Alessandro Cardinali, ha dichiarato: “Siamo ormai alle rifiniture finali. Abbiamo completato i pavimenti, la tinteggiatura, gli impianti, i servizi igienici e l’installazione degli infissi. Stiamo lavorando per garantire che prima dell’inizio del nuovo anno scolastico gli alunni possano usufruire anche della nuova sede”. Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha rimarcato: “Questa nuova ala della scuola, costruita su due livelli, ospiterà venti classi per circa 300 studenti. Abbiamo puntato su sicurezza statica e sismica, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente. La vecchia struttura è stata demolita e sostituita da una in cemento armato, conforme alle più recenti norme antisismiche. Inoltre, l’edificio sarà altamente efficiente dal punto di vista energetico (N-ZEB) e accessibile alle persone con disabilità. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto”. Durante il periodo di costruzione, gli alunni hanno continuato le lezioni nello stabile già esistente a lato, garantendo la continuità didattica senza interruzioni. La nuova sede rappresenta un passo avanti significativo per il mondo scolastico della provincia di Frosinone, offrendo spazi moderni e sicuri per l’apprendimento. L’Amministrazione provinciale del Presidente Di Stefano, dunque, continua a lavorare attivamente nella programmazione e realizzazione di interventi per garantire infrastrutture all’avanguardia per i giovani cittadini.

Redazione Frosinone