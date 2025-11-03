Frosinone, nuovo corso aggiornamento ECM l’Ordine dei farmacisti in prima linea

Il prossimo 4 novembre prenderà il via il nuovo corso di aggiornamento ECM promosso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Frosinone che vedrà la partecipazione di medici, farmacisti e infermieri in un percorso di formazione condivisa e interdisciplinare.

L’iniziativa, si aprirà con l’intervento del presidente dr. Riccardo Mastrangeli e della Professoressa Mariangela Biava, Preside del Corso di Laurea in Farmacia dell’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Medicina, Chirurgia e Farmacia, che porterà il suo contributo accademico sull’importanza della formazione continua nel settore sanitario.

“Siamo qui non solo per adempiere ai nostri doveri in materia di crediti ECM – ha affermato il presidente Mastrangeli – ma soprattutto per un aggiornamento professionale su temi che stanno ridisegnando la sanità contemporanea. Per la prima volta, il corso è rivolto a figure sanitarie diverse, nell’ottica di una necessaria interdisciplinarità, capace di generare una consapevolezza condivisa e una vera e propria mindfulness sanitaria, per costruire una sinergia virtuosa attorno a obiettivi comuni e scientificamente fondati”. Il corso offrirà una panoramica ampia e attuale su temi di grande rilievo per la professione sanitaria, tra cui:

antibioticoresistenza e uso razionale dei farmaci.

comunicazione medico-paziente e comunicazione digitale,

personalizzazione delle terapie,

microbiota e farmaci biologici,

terapia del dolore, telemedicina e intelligenza artificiale,

oltre ad aspetti normativi e deontologici di grande attualità. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una formazione sanitaria integrata, con l’auspicio che le diverse figure professionali – dal medico al farmacista, dall’infermiere al ricercatore – possano collaborare con una visione unitaria della cura e del benessere del paziente. Il ciclo, articolato in otto lezioni tematiche, sarà curato da relatori di alto profilo scientifico, tra cui i Dottori Guaglianone, Cicconetti, Marcucci, e dai Professori, Bertuccioli, Conti, Falcone, Gabrielli e Mastroianni e si concluderà con la proposta di un questionario di feedback rivolto ai partecipanti, per costruire in futuro corsi di aggiornamento personalizzati e sempre più attuali. “Ormai il sapere, in sanità, è davvero efficace solo se condiviso e messo in rete – ha concluso Mastrangeli –. Questo corso vuole essere un punto di partenza per una nuova stagione di formazione condivisa tra tutte le professioni sanitarie”.

