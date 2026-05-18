Frosinone, nuovo corso aggiornamento ECM l’Ordine dei farmacisti in prima linea

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Frosinone, in collaborazione con Federfarma Frosinone e ASL Frosinone, promuove il corso ECM dal titolo: “Ansia, depressione, insonnia: approccio olistico e multidisciplinare per costruire un linguaggio clinico condiviso”. L’iniziativa si svolgerà nelle giornate del 21 maggio, 28 maggio e 4 giugno 2026, dalle 20:30 alle 23:30, presso FARVIMA Medicinali, con possibilità di partecipazione anche in modalità webinar. Il corso, che attribuirà 10 crediti ECM, sarà tenuto dalla Dott.ssa Carla Romano ed è rivolto a farmacisti e alle altre professioni sanitarie, con l’obiettivo di approfondire il tema sempre più attuale dei disturbi legati ad ansia, depressione e insonnia attraverso una visione integrata, multidisciplinare e centrata sulla persona. Negli ultimi anni, i disturbi dell’umore, del sonno e dell’equilibrio emotivo hanno assunto una rilevanza crescente, diventando una delle principali sfide sanitarie e sociali contemporanee. Ansia, depressione e insonnia non rappresentano soltanto condizioni cliniche diffuse, ma fenomeni complessi che incidono profondamente sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali, sulla produttività lavorativa e sul benessere generale della popolazione. In questo contesto, la figura del farmacista territoriale assume un ruolo sempre più centrale e strategico. La farmacia rappresenta infatti uno dei primi presìdi sanitari di prossimità ai quali il cittadino si rivolge, spesso ancora prima di intraprendere un percorso specialistico. Il farmacista, grazie alla relazione quotidiana e fiduciaria con il paziente, è frequentemente il primo professionista sanitario in grado di cogliere segnali di disagio psicologico, alterazioni del sonno, stati d’ansia o condizioni depressive che, se intercettate precocemente, possono essere indirizzate verso percorsi appropriati di presa in carico e supporto. L’obiettivo del corso è proprio quello di rafforzare il dialogo tra i professionisti della salute, costruendo un linguaggio clinico condiviso capace di favorire un approccio coordinato, umano ed efficace nei confronti del paziente. La multidisciplinarietà rappresenta oggi uno strumento fondamentale per affrontare patologie che richiedono ascolto, empatia, continuità assistenziale e una corretta integrazione tra medicina, farmacia, psicologia e servizi territoriali. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’appropriatezza terapeutica, alla gestione dell’aderenza ai trattamenti, al corretto utilizzo dei farmaci e all’importanza dell’ascolto attivo nella relazione con il paziente fragile. Il farmacista, infatti, non svolge più soltanto una funzione dispensativa, ma rappresenta sempre più una figura sanitaria di riferimento sul territorio, impegnata quotidianamente nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nell’accompagnamento della persona nei percorsi di cura. Il comitato scientifico è composto dal Dott. Riccardo Mastrangeli, dal Dott. Giovanni Querqui e dal Dott. Fulvio Ferrante. La segreteria organizzativa è curata dal Dott. Maurizio Fanelli e dalla Dott.ssa Ilaria Cippitelli. Il corso è aperto ai farmacisti e a tutte le professioni sanitarie interessate ad approfondire strumenti, strategie e modelli di collaborazione per affrontare in maniera efficace ed interdisciplinare problematiche sempre più diffuse nella pratica clinica quotidiana.

Redazione Digital

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