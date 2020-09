“L’approvazione del consiglio regionale della Variante al piano regolatore territoriale consortile, denominata ‘variante ex area Permaflex’, rappresenta una notizia attesa e molto importante per il nostro territorio – ha affermato il presidente del Consorzio industriale Asi, Francesco De Angelis – Si chiude l’iter che ha visto una proficua collaborazione istituzionale tra diversi enti e si parte con il progetto per lo sviluppo delle attività economiche e produttive di Frosinone e per nuovi posti di lavoro in provincia. Il progetto prevede anche la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, di quattro rotatorie e di un parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo per nuovi servizi rivolti ai pendolari e per un intervento deciso sulla vivibilità cittadina, per una migliore gestione del traffico sulla Monti Lepini, per una maggiore sicurezza dei cittadini. Siamo soddisfatti e verificheremo in maniera costante le tempistiche di questi interventi per la realizzazione di opere che, senza dubbio, cambieranno radicalmente il volto di una zona nevralgica di Frosinone”.

