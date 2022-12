Frosinone, nuovi pc tablet e stampanti nelle strutture comunali

In arrivo nuove strutture destinate alle attività all’aria aperta e nuova strumentazione informatica (come pc, tablet e stampanti), con dotazioni software per lavagna interattiva multimediale (LIM), per il centro diurno minori comunale di via Sodine e la struttura residenziale comunale di via Vado del Tufo.

“L’intero Paese ha pagato un tributo altissimo a causa dell’emergenza sanitaria, sia in termini di vite umane, sia per quanto riguarda i riflessi economici, culturali e sociali che hanno coinvolto tutta la popolazione – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Sicuramente, però, tra coloro che più hanno sofferto la mancanza di socializzazione vi sono i bambini, che trovano nel confronto e nell’aggregazione delle occasioni di crescita e di arricchimento. Per questo, è importante cogliere e concretizzare tutte quelle opportunità per incentivare l’apprendimento, la condivisione, il gioco e il divertimento dei nostri bambini, specie all’aria aperta, quando possibile”.

“Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato al welfare, politiche sociali e fragilità sociali intende promuovere e potenziare le attività in favore dei servizi socio-educativi territoriali, rivolte a favorire il recupero del benessere psicofisico dei minori dallo stress post pandemico e il rafforzamento dello studio delle materie scientifiche sulla base di un approccio interdisciplinare – ha aggiunto l’assessore Fabio Tagliaferri – L’obiettivo è unire abilità provenienti da discipline scientifiche diverse, generando nuove competenze. A tal fine, tramite un finanziamento ministeriale, sono stati acquistati arredi per gli spazi esterni del centro diurno minori comunale di via Sodine e della struttura residenziale comunale di via Vado del Tufo, oltre che strumentazione informatica.

Tali servizi potranno, dunque, arricchire l’offerta socio-educativa nei confronti dei minori, grazie alla possibilità di utilizzare strutture mobili (gazebo, ombrelloni, tavoli, sedie, dondoli e panchine), strumenti hardware e dotazioni software, che potranno accompagnare i bambini nel processo di apprendimento con un percorso digitale, arricchito da spunti ludico-ricreativi che renderanno più facile, spontaneo e divertente l’apprendimento delle diverse discipline”.

Redazione Frosinone