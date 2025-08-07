Frosinone, nuovi parcheggi quasi 400 posti tra via Aldo Moro e De Matthaeis

In questi giorni, alcuni commercianti di via Aldo Moro hanno espresso preoccupazioni circa la presunta riduzione dei parcheggi legata all’attuazione del progetto BRT (Bus Rapid Transit) – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – La realtà, però, è esattamente l’opposto. Con l’avvio del progetto BRT, l’Amministrazione comunale ha previsto l’ampliamento complessivo della dotazione di sosta in quel quadrante urbano, realizzando nuovi parcheggi pubblici strategici, facilmente accessibili e ben collegati. Questi sono i principali (ai quali se ne aggiungeranno altri in fase di progettazione):

Tutti questi interventi sono parte integrante del nuovo modello di mobilità sostenibile, che guarda al futuro senza penalizzare il presente. I nuovi parcheggi sono più vicini, più moderni, più funzionali, con percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi e piena integrazione con i servizi pubblici ed, ovviamente, con il BRT. Chi parla di riduzione dei parcheggi, evidentemente, non ha letto con attenzione i progetti. Le slide parlano chiaro: stiamo aumentando i posti auto per cittadini, lavoratori e clienti delle attività commerciali. Frosinone cambia “strada”, ma lo fa con visione, ascolto e soprattutto, con i fatti”.

Redazione Digital