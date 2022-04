Frosinone, nuovi marciapiedi e nuova pista ciclabile fino a dentro lo stadio

La giunta Ottaviani, nell’ambito della realizzazione del sistema integrato delle piste ciclabili comunali, ha stanziato circa 80.000 euro per la riqualificazione dei marciapiedi in via Olimpia ove, in questi giorni, sta sorgendo la pista ciclabile che collega lo stadio comunale Benito Stirpe al quartiere Scalo. Sono, inoltre, in corso di definizione le procedure per l’aggiudicazione dei lavori del secondo tratto della ciclabile che, dalla stazione, condurrà gli amanti delle due ruote fino all’interno del parco del Matusa, contribuendo in tal modo ad aumentare, in modo significativo, le infrastrutture presenti in città per la mobilità alternativa.

Redazione Frosinone