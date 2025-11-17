Frosinone, nuovi alberi nelle scuole ecco la giornata nazionale dell’albero

Il 21 novembre si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’Albero, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio verde e alla promozione della tutela dell’ambiente. Anche il Comune di Frosinone partecipa all’iniziativa con una cerimonia nella Villa Comunale, venerdì 21 novembre a partire dalle 11.00. Nel 2013 la legge n. 10 ha riconosciuto ufficialmente la Giornata Nazionale dell’Albero, sottolineando il ruolo degli alberi nella protezione dell’ambiente, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nel miglioramento della qualità della vita urbana.

A Frosinone, l’iniziativa vedrà la partecipazione degli studenti e dei docenti dell’IIS Luigi Angeloni che, insieme alle istituzioni comunali, metteranno a dimora alberi e arbusti all’interno della Villa Comunale, contribuendo concretamente alla crescita del verde cittadino. Saranno presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli e l’assessore all’ambiente, vicesindaco Antonio Scaccia, sottolineando così l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere azioni di sostenibilità e attenzione al territorio.

Con la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, quali Quercus robur, Quercus cerris, Popolus nigra, Carpinus betulus, Prunus spinosa, Nocciolo, e piante di rosa canina, oltre ad altre specie, saranno anche compensate anche le piante originariamente messe a dimora nell’area, oggi di cantiere, dell’ascensore inclinato, così da garantire la continuità degli obiettivi e dello spirito originario della Giornata Nazionale dell’albero.

«La Giornata Nazionale dell’Albero – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – rappresenta per la nostra città un momento di riflessione e di responsabilità collettiva. Valorizzare il verde urbano significa investire direttamente nella qualità della vita dei cittadini e nella tutela del nostro territorio. Con la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, rinnoviamo un impegno concreto verso un modello di sviluppo sostenibile e attento all’ambiente. Ringrazio gli studenti e i docenti dell’IIS Luigi Angeloni per la partecipazione: il coinvolgimento delle giovani generazioni è fondamentale per costruire una comunità consapevole, rispettosa del paesaggio e pronta a custodirlo per il futuro”.

“Questa iniziativa – ha aggiunto il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio naturale della nostra città. La piantumazione delle diverse specie arboree e arbustive non è solo un intervento ambientale, ma un segno tangibile dell’attenzione che Frosinone dedica alla sostenibilità, alla biodiversità e alla rigenerazione degli spazi verdi. È convinzione dell’amministrazione comunale, infatti, che la messa a dimora degli alberi rappresenti non solo un gesto simbolico, ma un investimento concreto per il futuro della comunità e dell’ambiente e un segno tangibile della cura e della responsabilità verso le generazioni future”.

Redazione Digital