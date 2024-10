Frosinone, nuove telecamere in tutta la città ecco il sistema di videosorveglianza

L’amministrazione comunale, mediante il lavoro sinergico tra l’assessorato alla Polizia Locale, attualmente coordinato dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, a innovazione e smart city di Laura Vicano e all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, sta proseguendo le attività di implementazione del sistema di videosorveglianza diffuso su tutto il territorio comunale, a vantaggio sia della tutela della sicurezza collettiva, sia del contrasto dei reati ambientali. Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse della Strategia territoriale inerenti agli interventi di miglioramento della rete e vigilanza del sistema di videosorveglianza, nell’ambito dell’accordo stipulato da Anci Lazio e il Comune, sono state attivate, a titolo non oneroso per l’ente, tra le altre, attività di mappatura delle telecamere dell’infrastruttura esistente in combinazione con il piano di fattibilità di estensione del sistema nelle aree ancora non coperte. In questi giorni, infatti, il sistema è sottoposto ad operazioni riguardanti la manutenzione e l’ottimizzazione dei dispositivi elettronici già censiti e l’installazione di fototrappole presenti sul perimetro urbano ed extraurbano. “L’implementazione del sistema di videosorveglianza – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – rientra nelle attività intraprese dall’amministrazione per valorizzare al massimo la sicurezza dei cittadini incrementando, inoltre, i profili di deterrenza e prevenzione, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità, reati ambientali, atti di vandalismo e danneggiamento a carico del patrimonio pubblico”. “L’attenzione sui temi ambientali da parte dell’amministrazione comunale è massima – ha aggiunto il vicesindaco Scaccia – L’abbandono indiscriminato di rifiuti non solo inquina e danneggia il decoro della città, ma compromette la qualità della vita di tutti noi. Per questo il Comune di Frosinone ha deciso di utilizzare anche la tecnologia per contrastare azioni illecite a danno dell’ambiente in cui tutti noi viviamo”. “Le operazioni di installazione e manutenzione degli apparecchi sono coordinate, con grande competenza e professionalità, dagli uffici comunali, e rientrano nell’ambito dei diversi progetti portati avanti dall’amministrazione in tema di digitalizzazione – ha concluso l’assessore Vicano – Tra i finanziamenti ottenuti dal Comune di Frosinone, del resto, va menzionato anche quello riguardante lo sviluppo di infrastrutture e servizi digitali per la PA e la collettività, inserito nel Piano regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, nell’ambito dell’obiettivo “Un’Europa più vicina ai cittadini”. Questo intervento, che il Comune sta realizzando con l’attento supporto dell’Anci, punta al potenziamento dell’infrastruttura ICT del Comune, migliorando l’efficienza degli uffici e aumentando l’offerta di servizi comunali online a cittadini e imprese. I principali obiettivi dell’intervento riguardano proprio l’implementazione delle infrastrutture della videosorveglianza e di quelle digitali”. La sicurezza collettiva ha beneficiato, anche in passato, delle immagini raccolte dai dispositivi elettronici. Gli uffici comunali hanno infatti fornito utili strumenti di indagine alle Forze dell’Ordine che, regolarmente, procedono all’acquisizione dei filmati e delle videoregistrazioni per prevenire la commissione di reati o, come spesso accaduto, per fornire validi strumenti probatori all’Autorità giudiziaria.

Redazione Frosinone