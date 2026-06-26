Frosinone, nuove telecamere in tutta la città aumenta la videosorveglianza

Più telecamere, sistemi di controllo più avanzati e una rete tecnologica potenziata per il monitoraggio della città. Frosinone ottiene un finanziamento di 223mila euro nell’ambito del programma “Lazio Sentinel 2030” e punta a rafforzare gli strumenti a disposizione della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine per la sicurezza urbana. Le risorse, assegnate dalla Regione Lazio attraverso il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, saranno utilizzate per la realizzazione ex novo di postazioni video in aree strategiche del territorio e per l’integrazione con l’infrastruttura tecnologica già attiva. L’obiettivo è quello di contrastare in maniera più efficace gli episodi di tipo predatorio contro il patrimonio, la violenza contro le persone e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. L’architettura del sistema sarà organizzata su tre differenti tipologie di nodi, collegati a una dorsale di comunicazione ad alta affidabilità, consentendo il controllo centralizzato delle postazioni, la diagnostica continua delle apparecchiature, la segnalazione automatica di anomalie e una gestione più efficiente degli interventi. Gli obiettivi dell’iniziativa sono il rafforzamento della prevenzione e del contrasto ai reati, la tutela del patrimonio pubblico e dell’ambiente, il miglioramento della sicurezza urbana e il supporto operativo alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine mediante strumenti digitali di ultima generazione. La nuova piattaforma tecnologica, tra l’altro, consentirà di elaborare i flussi video provenienti dalle telecamere per rilevare comportamenti sospetti, oggetti abbandonati, intrusioni e movimenti anomali in aree sensibili. È previsto anche un programma di intelligenza artificiale per l’elaborazione continua dei dati raccolti dalla rete di videosorveglianza, che consentirà la produzione di statistiche avanzate a supporto delle attività di sicurezza urbana e sarà in grado di analizzare anche i flussi di traffico veicolare e pedonale in modo continuo. «Abbiamo creduto fortemente in questa opportunità e lavorato con determinazione affinché Frosinone potesse beneficiare di queste importanti risorse – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Grazie ai fondi ottenuti sarà possibile ampliare e rendere ancora più efficiente il sistema di videosorveglianza cittadino, garantendo una copertura sempre maggiore delle aree sensibili e dei punti strategici del territorio. Attraverso sistemi avanzati di videosorveglianza, sensoristica diffusa e l’impiego di intelligenza artificiale, saremo in grado di monitorare con maggiore efficacia quelle aree cittadine in cui emergono criticità e fenomeni che mettono a rischio la vivibilità e la serenità dei residenti. La sicurezza non è solo un diritto, ma un valore che dobbiamo preservare ogni giorno. Ringrazio il presidente Francesco Rocca e gli assessori regionali Luisa Regimenti e Roberta Angelilli per l’attenzione dimostrata verso il nostro Comune». «L’intervento nasce dall’esigenza di rispondere a un aumento di episodi legati ai reati contro il patrimonio, alla violenza alle persone e ai fenomeni di degrado ambientale, come l’abbandono illecito di rifiuti. I dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli indicatori del Ministero dell’Interno hanno evidenziato la necessità di un aggiornamento tecnologico dell’attuale sistema di controllo del territorio. Con Frosinone Sentinel 2030, l’Amministrazione comunale punta a dotare la città di un’infrastruttura tecnologica avanzata, capace di coniugare innovazione, controllo del territorio e servizi più efficaci per la tutela della collettività», ha affermato l’assessore alla Polizia Locale Massimo Sulli. «L’ottenimento di tali fondi testimonia la qualità del lavoro svolto dagli uffici comunali e la capacità dell’ente di presentare progettualità credibili. L’intervento permetterà di sviluppare una rete tecnologica più integrata, con sistemi di videosorveglianza evoluti, infrastrutture digitali e strumenti in grado di supportare una lettura più puntuale dei fenomeni criminali sul territorio. Continueremo a lavorare per cogliere ogni opportunità utile alla sicurezza della città», ha aggiunto l’assessore alla digitalizzazione, innovazione tecnologica, smart city e legalità Maria Teresa Spaziani Testa. «La realizzazione di un nuovo e moderno sistema di videosorveglianza rappresenta un importante salto di qualità nella gestione del controllo del territorio. La messa a punto di una nuova centrale operativa della Polizia Locale, l’utilizzo di strumenti di analisi avanzata delle immagini e l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative consentiranno di migliorare la capacità di monitoraggio, individuazione e gestione delle situazioni critiche. Quello che metteremo in campo è un sistema più evoluto che permetterà di disporre di informazioni tempestive e di un quadro più completo del territorio, rafforzando le attività di integrazione e interoperabilità con le Forze di polizia», ha evidenziato il comandante della Polizia Locale Dino Padovani, visibilmente soddisfatto e orgoglioso del traguardo raggiunto.

Redazione Digital