Frosinone, nuova stazione alta velocietà MedioLatium ecco la presentazione
Il prossimo 2 maggio alle 15 si terrà la presentazione dello studio di fattibilità delle alternative progettuali della nuova stazione Frosinone Av – MedioLatium presso l’Auditorium di Villa Patrizi, sede centrale di Ferrovie dello Stato Italiane. Interverranno l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Aldo Isi, il Segretario Commissione Bilancio Camera dei deputati, Nicola Ottaviani, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini Modera Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo FS.
Redazione Digital