“Il punto vendita Coop di Frosinone aveva chiuso i battenti circa un anno fa – ha affermato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini – Una chiusura che aveva procurato un grande dispiacere alla clientela che aveva perso un punto di riferimento e perché, nel tempo, si era affezionata alle persone che lavoravano all’interno del supermercato. Gli stessi ex dipendenti, con una operazione di ‘Workers Buyout’, hanno costituito una cooperativa investendo i propri risparmi e riuscendo nell’impresa di riaprire il punto vendita, dando così di nuovo la possibilità alla clientela di acquistare prodotti rappresentativi dei valori della Cooperazione. Ho consegnato loro una targa dalla presidenza del consiglio regionale per l’esempio di ‘resilienza e coraggio’ e con ‘l’augurio delle migliori fortune’. Una bella storia di speranza in questo momento così delicato dal punto di vista sanitario ed economico”.

Redazione Digital