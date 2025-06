Frosinone, nuova scuola Madonna della Neve ecco l’inaugurazione

Inaugurata la nuova scuola primaria di Madonna della Neve. All’iniziativa erano presenti il Sindaco, Riccardo Mastrangeli, la dirigente scolastica del comprensivo 1, prof.ssa Edina Furlan, gli assessori Angelo Retrosi, Mario Grieco, Adriano Piacentini, Simona Geralico, Rossella Testa, Laura Vicano con i consiglieri Dino Iannarilli, Marco Sordi, Sergio Verrelli, Sergio Crescenzi. Presente anche il geom. Salvatore Cirillo dell’ufficio tecnico comunale. Tante le famiglie e i bambini che hanno preso parte all’inaugurazione del nuovo plesso.

“Il popoloso quartiere di Madonna della Neve ora dispone di una struttura all’avanguardia, un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità. Una scuola non è semplicemente un edificio: è un luogo di vita, di speranza, di futuro – ha affermato il sindaco Mastrangeli – All’interno degli istituti del nostro territorio, infatti, dirigenti, docenti e personale non docente lavorano quotidianamente affinché ogni studente esprima pienamente il proprio potenziale, sia nell’ambito professionale che umano, per eccellere nella professione di domani e per diventare un cittadino consapevole e responsabile, all’interno di una società che ci auguriamo metta sempre più al primo posto i valori del merito, della solidarietà, della coesione sociale.

Grazie alla determinazione dell’amministrazione Ottaviani che ha ottenuto i fondi, grazie alla determinazione dell’attuale amministrazione e al lavoro silenzioso ma instancabile di tante persone, questo sogno è diventato realtà. Abbiamo rispettato ogni tappa, ogni impegno, con un solo obiettivo: restituire alle famiglie di Frosinone, in anticipo sul cronoprogramma, uno spazio di crescita, inclusione, incontro. La presenza della palestra completa l’offerta formativa, garantendo ai nostri piccoli studenti la possibilità di crescere in modo armonioso, facendo sport, consolidando il senso di appartenenza alla propria comunità”.

“La struttura – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – conta 10 aule e accoglierà circa 300 bambini. Gli accessi sono pensati per accogliere ogni tipo di mobilità, gli spazi sono progettati per adattarsi alle esigenze educative, i materiali sono stati scelti per garantire comfort, sicurezza, rispetto per l’ambiente. È dotata inoltre di impianto fotovoltaico e del sistema di videosorveglianza. Un ringraziamento al personale degli uffici comunali e a tutti coloro che hanno contribuito al compimento dell’opera. Continueremo a lavorare per garantire infrastrutture e servizi di alta qualità, per tutte le famiglie di Frosinone”.

Redazione Frosinone