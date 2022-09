Frosinone, nuova scuola inaugurazione “Ambiente sicuro e confortevole”

“Il pensiero costante di noi amministratori è rivolto alle nuove generazioni, perché prenderanno il testimone delle nostre azioni. Per loro, le loro famiglie, per tutto il personale docente e non docente, il Comune di Frosinone ha pensato e realizzato questa struttura green e all’avanguardia, nella quale i nostri bambini studieranno e socializzeranno in un ambiente sicuro e confortevole “. Così il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, prima del taglio del nastro della nuova scuola primaria di Madonna della Neve, costruita secondo i principi Gis, Green Innovation School, gli stessi che ispirano le strutture di tutta Europa più moderne e più attente all’ambiente. All’inaugurazione hanno preso parte il dirigente scolastico del I comprensivo, prof.ssa Edina Furlan, il vicesindaco Antonio Scaccia, gli assessori Angelo Retrosi, Valentina Sementilli, Simona Geralico, Alessandra Sardellitti, i consiglieri Francesco Pallone, Sergio Verrelli, Corrado Renzi. Numerose le famiglie e i piccoli alunni presenti. Il nuovo plesso scolastico è composto di una struttura a basso impatto ambientale, anche sotto il punto di vista energetico e di riciclo dei rifiuti. La Green Innovation School rimarrà in funzione fino al momento in cui sarà completata la struttura in cemento armato, ubicata a pochi metri di distanza, i cui lavori di ultimazione sono stati finanziati dallo stanziamento acquisito dall’amministrazione Ottaviani, con i fondi della rigenerazione urbana, per un totale di 2.300.000 euro. “I bambini e le loro famiglie del popoloso quartiere di Madonna della Neve meritavano una struttura moderna, accogliente, funzionale – ha proseguito il sindaco Mastrangeli – è doveroso ringraziare l’amministrazione precedente, guidata dal sindaco Nicola Ottaviani, insieme all’ufficio tecnico comunale e al dirigente scolastico, professoressa Edina Furlan, per l’impegno profuso perché oggi fosse possibile consegnare alla città questa struttura, green, antisismica, sostenibile. Non resta che augurare buon anno scolastico a tutti!”. La realizzazione della scuola, avvenuta sotto la supervisione dell’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, ha incluso il noleggio e il montaggio di un blocco modulare di 5 aule didattiche, servizi e uffici. In arrivo ulteriori strutture modulari a basso impatto ambientale, al fine di garantire la dotazione di un locale polifunzionale-mensa, dando riscontro alle richieste evidenziate anche dal Dirigente scolastico. L’area sarà dotata anche di orti didattici. Prima del suono della campanella, gli operai effettueranno una nuova serie di lavori negli spazi della primaria, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale.

