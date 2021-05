La giunta Ottaviani ha approvato il progetto esecutivo, unitamente al quadro tecnico-economico, relativo ai lavori di realizzazione della nuova scuola per l’infanzia in corso Lazio, per un importo complessivo di 1.720.444,74 euro. Prosegue così l’articolato programma di interventi in materia urbanistica promosso dall’Amministrazione, che è risultata assegnataria di un finanziamento di circa 18 milioni nell’ambito del progetto per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie. Tramite il Piano Locale Urbano di Sviluppo (PLUS) di Frosinone “La Porta della Città” (quartiere di “Colle Timio”) è stato realizzato, fra gli altri interventi, un nuovo asilo nido, pensato per ospitare 60 bambini. Per dare continuità all’intervento è volontà dell’Amministrazione Comunale realizzare, nella porzione retrostante del lotto, una scuola materna in modo che i bambini che terminano il percorso all’asilo nido, possano proseguire il percorso scolastico nel medesimo ambiente, a loro già familiare. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad un solo piano, con la suddivisione degli spazi per le varie attività (da quelle libere a quelle a tavolino fino a quelle speciali). È prevista, inoltre, la creazione di un locale mensa e tutti gli altri ambienti necessari per il personale di servizio. I nuclei funzionali della scuola materna sono costituiti da aree relative all’unità pedagogica, per la mensa, per l’assistenza, per la distribuzione, per servizi igienico – sanitari e per gli spogliatoi. Sarà comunque possibile prevedere altri spazi, sia a servizio di determinate dotazioni impiantistiche (centrale termica), sia a servizio di ulteriori attività a seconda delle specifiche esigenze d’uso, di progetto e programmazione. All’interno di ciascuna sezione sarà possibile lo svolgimento separato, mediante gruppi di spazi diversamente dimensionati e combinati fra loro, delle attività ordinate (disegnare, modellare), di quelle libere (di carattere motorio o ludico), e di quelle attività pratiche (piccole operazioni di toilette personale), al fine di consentire una separazione ottimale fra attività “rumorose” e attività più silenziose.

Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto elettrico, compreso l’impianto a pannelli fotovoltaici, dell’impianto idrico – sanitario e del gas, dell’impianto termico. Quest’ultimo è stato scelto del tipo a pannelli radianti a pavimento, suddiviso in più zone, alimentato da un gruppo termico a pompa di calore funzionante con alimentazione elettrica, posto all’esterno del fabbricato. Il progetto dell’intero edificio e delle aree esterne di pertinenza tiene conto della necessità di rispettare le norme in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche. Nell’ambito degli interventi previsti nel progetto per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, appaiono inoltre il completamento delle infrastrutture per la mobilità (quartiere Colle Timio), il miglioramento della sicurezza stradale e delle piste ciclabili, con la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area della Stazione ferroviaria (con la pedonalizzazione dell’intera superficie antistante l’edificio viaggiatori mediante l’eliminazione della viabilità di transito che attualmente separa lo stesso dalla piazza, e la rivisitazione dell’intero sistema di viabilità dell’area); nel medesimo quadro, vanno inclusi il completamento del verde pubblico a Corso Lazio, e appunto la realizzazione, nella medesima area, della nuova scuola elementare e della nuova scuola materna.

Redazione Frosinone