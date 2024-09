Frosinone, nuova scuola dell’infanzia ecco l’inaugurazione

È stata inaugurata oggi, alla presenza del sindaco Riccardo Mastrangeli, la scuola d’infanzia “Pinocchio” di corso Lazio. Sono intervenuti gli assessori Valentina Sementilli e Angelo Retrosi, il consigliere comunale Andrea Turriziani, il dirigente del II comprensivo professoressa Mara Bufalini, le referenti, le insegnanti e il personale Ata della scuola. Presenti anche il dirigente comunale Andrea Manchi, con i funzionari Valeria Saiardi e Luca Faticanti. “Ogni aspetto riguardante l’attività delle scuole del nostro territorio è di fondamentale importanza per l’amministrazione comunale. Gli studenti, infatti, rappresentano il cuore della società. L’impegno e la costante attenzione dell’amministrazione alle esigenze educative della nostra comunità sono essenziali per garantire infrastrutture e servizi di alta qualità agli alunni e alle loro famiglie”, ha affermato l’assessore Sementilli. “L’inaugurazione odierna – ha aggiunto l’assessore Retrosi – è l’ennesimo traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale. L’edificio presenta la suddivisione degli spazi per le varie attività (da quelle libere a quelle a tavolino fino a quelle speciali). I nuclei organici della scuola sono costituiti da diverse aree realizzate secondo i più moderni precetti in materia di funzionalità, accessibilità e sostenibilità”. “Oggi è una giornata di festa per corso Lazio, per il quartiere Scalo e per tutta la città – ha concluso il sindaco Riccardo Mastrangeli – La nuova struttura è stata pensata in modo che i bambini che terminano il percorso all’asilo nido Pollicino, possano proseguire il percorso scolastico nel medesimo ambiente, a loro già familiare. L’intervento, approvato in precedenza dalla giunta Ottaviani, rientra all’interno di una programmazione urbanistica che stiamo portando avanti, sempre con grande entusiasmo ed impegno, e che sta rivoluzionando il volto dell’intero quartiere Scalo. L’obiettivo, però, è non solo quello di procedere al riassetto del territorio in senso strettamente urbanistico, ma anche di elevare gli standard della qualità della vita, implementando l’offerta e i servizi a disposizione dei nuclei familiari che oggi, più che mai, devono essere sostenuti, mettendo in campo un sistema di iniziative che risponda concretamente alle esigenze di genitori e bimbi. E cosa c’è di più importante di una scuola? – ha aggiunto – Desidero ringraziare gli uffici comunali che hanno profuso grande impegno nella realizzazione di questa struttura all’avanguardia in tema di confort e di rispetto dell’ambiente. Grazie alle famiglie presenti oggi, al dirigente Bufalini, al personale docente e non docente”.

Redazione Frosinone