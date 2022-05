Frosinone, nuova scuola al Casaleno e collegamento diretto con lo stadio

È stato consegnato al presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, il progetto preliminare della nuova scuola di Frosinone, che sorgerà in zona Casaleno. A consegnarlo la Lenzi Consultant, uno studio leader nel settore dell’ingegneria integrata e delle progettazioni architettoniche, che ha firmato anche importanti progetti ospedalieri come il Santo Spirito e il Sant’Eugenio.

Una scuola innovativa, all’avanguardia, edificata secondo elevati standard di sicurezza strutturale, costruzione ecologica, performance energetica, innovazione e rispetto per l’ambiente, per la quale sono stati assegnati 9 milioni e mezzo di euro da parte del Miur. La soluzione individuata prevede l’utilizzo dei terreni limitrofi e compresi tra l’attuale sede del Provveditorato agli Studi e quella del Conservatorio di Musica ‘Licinio Refice’ di Frosinone. Insieme all’edificio l’Amministrazione Provinciale realizzerà la strada che collega Viale Olimpia con Via Michelangelo e che servirà per il deflusso dei tifosi ospiti del Frosinone Calcio. Ora il progetto sarà trasmesso al Comune per la necessaria variante urbanistica, cosicché si possa procedere con il progetto definitivo e, quindi, l’appalto integrato.

Redazione Frosinone