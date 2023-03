Frosinone, nuova rotatoria nei pressi di Ignarra e Jolly Car cambia la viabilità

Rotatoria tra la strada dei Monti Lepini e l’Asse attrezzato, riunione operativa questa mattina a Frosinone, presso la sede del Consorzio Industriale del Lazio. Un incontro voluto dal presidente del Consorzio, Francesco De Angelis, per presentare il progetto definitivo della rotatoria. Erano presenti, oltre ai tecnici del Consorzio e della società proponente, la Elco srl, i rappresentanti del Comune di Frosinone, del Comune di Ceccano e dell’Anas, oltre a numerosi imprenditori direttamente interessati. Si tratta di un’opera che rientra nel cosiddetto accordo Permaflex per la realizzazione di un centro commerciale dove un tempo era attiva l’azienda di materassi, nei pressi del casello autostradale di Frosinone. Tra le opere di attenuazione sull’impatto della viabilità locale, dal momento che si prevede un aumento dell’utenza e di conseguenza del traffico, è stata appunto fortemente voluta dal presidente del Consorzio Industriale del Lazio la rotatoria all’intersezione tra la strada dei Monti Lepini e l’Asse attrezzato, all’altezza di Jolly Car, Ignarra Motors, Comeca e Radecar. Parliamo di un’opera di assoluta valenza e forte interesse pubblico. «Un’opera di straordinaria importanza per la viabilità del capoluogo ma non soltanto per quest’ultimo. – ha commentato il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis – Intanto lo è per tutti i lavoratori delle aziende che operano nell’area del Consorzio Industriale, oltre che per le migliaia di persone che quotidianamente percorrono la Monti Lepini sia in direzione di Latina che di Frosinone, in particolar modo nel periodo estivo e ogni giorno negli orari di uscita dalle aziende. Sarà inoltre fondamentale per quanti devono recarsi presso i caselli autostradali di Ferentino e di Frosinone, oltre che verso la dorsale Adriatica, prendendo successivamente la superstrada Sora-Ferentino. E, cosa fondamentale, con una migliore viabilità le aziende del territorio saranno più competitive». Non è stato semplice, in questi mesi, mettere d’accordo tutti gli enti interessati, ma finalmente si è arrivati alla presentazione del progetto definitivo. Nei prossimi mesi ci sarà l’approvazione del progetto esecutivo e poi i lavori, che dovrebbero partire entro la fine del mese di settembre per terminare tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo. Ci vorrà del tempo proprio perché parliamo di una strada particolarmente trafficata e non isolata. Ad oggi la strada è gestita dall’Anas. Durante la riunione di questa mattina le amministrazioni comunali di Frosinone e Ceccano hanno manifestato la disponibilità a prendersi in carico un tratto di strada trasformandola da strada nazionale a traversa interna urbana. «Sono soddisfatto di ciò che la rotatoria porterà in termini di sviluppo del territorio. Ringrazio il presidente De Angelis e sottolineo che, come Comune, abbiamo fatto e faremo del tutto per accorciare i tempi di realizzazione. – ha commentato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore – Ho voluto personalmente un incontro con Anas proprio per dare la nostra disponibilità a prendere in carico un tratto di strada». Disponibilità data anche dal vicesindaco di Frosinone Antonio Scaccia, presente alla riunione per conto del Comune.

Redazione Digital