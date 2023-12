Frosinone, nuova rotatoria a De Matthaeis conclusi i lavori ecco le foto

Concluse le attività di restyling della rotatoria in zona De Matthaeis, in attesa di una ristrutturazione funzionale per la gestione del traffico nel quadrante della zona che richiede varianti urbanistiche, acquisizioni di aree private e studi trasportistici puntuali.

Nei giorni scorsi, la struttura di de Matthaeis è stata dotata di pannelli amovibili in plastica riciclata, subendo inoltre una riduzione del diametro per permettere comunque una maggiore fluidificazione della circolazione veicolare.

Sulla rotatoria sono state inoltre messe a dimora piante (sulla bordatura) ed essenze arboree (centrali). La struttura spartitraffico è stata collocata in maniera provvisoria da parte dell’amministrazione, in vista della rivisitazione della mobilità dell’intera area.

Le operazioni di abbellimento e decoro della rotatoria provvisoria sono state condotte congiuntamente dagli assessorati alla polizia locale di Maria Rosaria Rotondi e all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, su indicazione del Sindaco Riccardo Mastrangeli.

“I lavori compiuti sull’area di De Matthaeis mediante l’assessorato alla viabilità e all’ambiente, con l’interessamento del consigliere Sergio Crescenzi che voglio ringraziare personalmente – ha affermato il sindaco Mastrangeli – rispondono all’esigenza del Comune di continuare a investire nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, di strade, marciapiedi e arredo urbano, implementando sicurezza e decoro a beneficio dell’intera collettività”.

“Cura dei beni comuni e valorizzazione del nostro patrimonio verde sono gli elementi necessari per rendere la nostra Città sempre più bella e più pulita – ha aggiunto il vicesindaco Scaccia – Seguendo queste direttrici, così come voluto dal Sindaco Mastrangeli, l’ufficio comunale ambiente lavora in stretta sinergia con tutti gli assessorati, a beneficio della collettività”. “In questi giorni, il personale addetto sta anche provvedendo all’installazione dell’apposita cartellonistica integrativa per dare massimo risalto alle zone che è possibile raggiungere mediante la circolazione veicolare facoltativa rispetto a quella che richiede la convergenza obbligatoria sulle rotatorie di De Matthaeis – ha concluso l’assessore Rotondi – La nuova viabilità in via Ponte La Fontana, via San Giuseppe e via Tommaso Landolfi, introdotta in via sperimentale per decongestionare il traffico in zona De Matthaeis, deviando in via facoltativa le direttrici di viale Roma e via Maria, ha dimostrato di corrispondere positivamente all’obiettivo perseguito. I pannelli integrativi saranno dunque posizionati nelle aree di via Maria, via Caio Mario, viale Roma, via Ponte la Fontana, via san Giuseppe e via san Gerardo”.

