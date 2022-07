Frosinone, nuova rassegna Teatro tra le porte ecco tutto il programma

Giovedì 21 luglio si aprirà il sipario sulla decima edizione del Teatro tra le porte. La rassegna, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli (mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Danilo Magliocchetti) in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, prevede un cartellone di alto profilo nazionale, con sei appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, fino all’ 11 agosto, con inizio alle ore 21.30, sempre con ingresso rigorosamente gratuito. Giovedì 21 luglio andrà in scena “Faccia un’altra faccia” con Tiziana Foschi, già brillante componente della Premiata Ditta, con la partecipazione di Antonio Pisu. La serata inaugurale sarà presentata da Mary Segneri, popolare volto Rai. “Persone, tipologie umane che ho visto passare (ma anche restare) in molti anni di questo mestiere. Facce che in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata, e in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai sé stesso – spiega Tiziana Foschi – È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare”. Giovedì 28 sarà la volta di “Io, lui e la fata turchina”, con Claudia Mariani. Lo spettacolo racconta il dramma che tutti conosciamo: il tradimento! Mille le domande che la protagonista si pone, e noi con lei: cosa fa funzionare una coppia? Perché alcuni restano insieme ed altri no? A che punto sono i rapporti tra uomo e donna? Speriamo che in un’oretta o poco più la nostra Valeria, donna tradita, riesca a darci tutte le risposte. Sabato 30 luglio di scena “Zit… canta che ti passa!”, di e con Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Spettacolo comico in bilico tra realtà e surrealtà. I personaggi, Zitta e Dici, aspettano – beckettianamente – che ci sia qualcosa di intelligente da dire e forse, finalmente, hanno trovato quello che cercano, ma… si trovano a fare i conti con la realtà pandemica che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. Giovedì 4 agosto spazio a “Euforia”, con Barbara Foria; regia di Claudio Insegno. Un mirabolante viaggio della donna d’oggi, al tempo dei social, di WhatsApp, dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale. La tesi è semplice: la vita va vissuta con ironia, gioia e tanta euforia. Anche quando si diventa grandi. Domenica 7 agosto sarà di scena “Ciao signo’”, di e con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Una serie infinita di gag comiche ed esilaranti che coinvolgerà il pubblico fin dall’inizio dello spettacolo con incursioni a sorpresa di alcuni degli storici personaggi di Marco Marzocca che hanno fatto la storia della comicità degli ultimi anni. Chiusura giovedì 11 agosto con “Chiamatemi Mimì”, monologo musicale di Paolo Logli; regia Norma Martelli con Marco Morandi e Claudia Campagnola. “Chiamatemi Mimì” è il racconto di quelle canzoni immortali nel cuore di tutti noi, da “Piccolo Uomo” a “Minuetto”, da “La costruzione di un amore” ad “Almeno tu nell’universo”, viste come tappe di una vicenda umana prima ancora che di una carriera canora. Mimì donna ferita, Mimì donna orgogliosa, Mimì vittima di indecenti maldicenze. Un viaggio nell’anima di una signora della canzone e nei fragili sentimenti di una donna troppo innamorata dell’amore. I sei spettacoli sono tutti ad ingresso libero. Infoline: 0775 1893548.

Redazione Frosinone