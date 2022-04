Frosinone, nuova pista ciclabile dalla stazione ferroviaria allo stadio Benito Stirpe

Proseguono senza sosta i lavori di realizzazione del sistema integrato delle piste ciclabili comunali. Come da cronoprogramma dell’amministrazione Ottaviani, mediante il coordinamento dell’assessorato all’ambiente di Massimiliano Tagliaferri, sono infatti a pieno regime le lavorazioni per il percorso dedicato alle due ruote realizzato nell’ambito del progetto Folium – Urban Forestry. “Folium” prevede infatti il completamento della pista ciclabile della lunghezza di circa 2,50 km nel tratto che va dalla stazione Ferroviaria, passando per la delegazione Scalo fino a raggiungere e collegare lo stadio comunale “Benito Stirpe”, innestandosi sull’anello ciclabile di 1,2 km già realizzato sull’area. Il progetto è stato ammesso a contributo per 330.000 euro su finanziamento regionale a fronte di un costo totale di 550.000 euro. Le somme incassate dall’Ente dalle sanzioni derivanti dalla disciplina urbanistica (“danno ambientale”) saranno utilizzate per finanziare la quota parte di compartecipazione comunale pari a 220.000 euro. Il “core” del progetto “Folium” – Urban Forestry muove dall’idea della messa a dimora e la cura di nuovi alberi sul territorio comunale, al fine di creare un sistema integrato unico di verde urbano territoriale tale da avere un effetto sinergico nel rimuovere notevoli quantità di inquinanti solidi (particolato) e gassosi (ossidi di azoto e di zolfo, O3) e contribuire a ridurre l’anidride carbonica.

Le aree di intervento, tenute insieme tramite la pista ciclabile, sono state individuate nella Zona delle Fontanelle, del Parco Matusa e del Casaleno, con un incremento di circa 30% del patrimonio arboreo e arbustivo che fa capo all’Amministrazione comunale. Il numero di alberi e arbusti, previsti dal progetto, sarà di 850 soggetti di diversa grandezza. Per quanto riguarda i risultati attesi, si va dall’assorbimento di inquinanti gassosi, alla cattura delle polveri e l’assorbimento di CO2. Altri effetti, la mitigazione della temperatura nel tessuto urbano e la conservazione della biodiversità. Previsto, nello stesso programma, l’acquisto di 1 veicolo a metano da adibire a scuolabus idoneo al trasporto di 8 passeggeri (escluso autista) ed attrezzato con elevatore per il trasporto di 3 sedie a rotelle per bambini diversamente abili.

Redazione Frosinone