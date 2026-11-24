“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Franco Carfagna, per l’impegno e la determinazione dimostrati nel percorso che ha condotto all’ottenimento dei fondi destinati alla copertura dei maggiori costi relativi alla realizzazione della Palestra di piazza Martiri di Vallerotonda, nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport Salute – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Il suo contributo è stato prezioso non soltanto nell’attività finalizzata al reperimento delle risorse, ma anche nella fondamentale opera di raccordo istituzionale svolta tra il Comune di Frosinone, la Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport Salute. Un lavoro concreto, portato avanti con spirito di collaborazione e attenzione verso le esigenze della nostra comunità, che ha permesso di favorire il dialogo tra i diversi livelli istituzionali e di contribuire al raggiungimento di un risultato importante per la città. La capacità di fare squadra, superando ogni distinzione e valorizzando la collaborazione istituzionale, è fondamentale quando si lavora per dare risposte concrete al territorio e portare a compimento opere strategiche per la comunità. A Franco Carfagna rivolgo, pertanto, il mio apprezzamento per la disponibilità, l’impegno e l’attenzione dimostrati nel sostenere un percorso che consentirà di affrontare i maggiori oneri e proseguire nel percorso di realizzazione di un’infrastruttura importante per lo sport e per i cittadini di Frosinone”.

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