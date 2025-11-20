Frosinone, nuova palestra “Maiuri” ecco l’inaugurazione

In una emozionante cerimonia che si è aperta e chiusa con l’inno nazionale cantato da alunni, genitori, insegnanti, amministratori, autorità e da tutti i presenti, è stata inaugurata oggi la nuova palestra Maiuri, una struttura completamente ricostruita e restituita alla comunità scolastica e alla cittadinanza. L’intervento, del valore complessivo di 1.137.762,48 euro, è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Regionale di Edilizia Scolastica, avviato durante la precedente amministrazione Ottaviani. Il vecchio edificio è stato demolito per lasciare spazio a una palestra nuova, moderna e progettata secondo gli standard sismici più aggiornati, caratterizzata da elevati livelli di sostenibilità, comfort e qualità architettonica. “Quella di oggi è una giornata importante per la nostra città e per la nostra comunità scolastica. Consegniamo alla scuola e alla cittadinanza una struttura che rappresenta un investimento concreto nel futuro. Lo sport è relazione, appartenenza, crescita personale e collettiva: questa palestra rappresenta un luogo di inclusione, socializzazione e formazione ai valori più autentici della nostra comunità. Si pensi, ad esempio, alla scelta di dotare la palestra di ampie superfici vetrate: nasce dal desiderio di mettere in relazione i nostri giovani con l’ambiente che li circonda e dare alle famiglie uno spazio accogliente da cui poter seguire da vicino le attività dei propri figli. Desidero ringraziare tutta la giunta e in particolare l’assessore Angelo Retrosi, il settore lavori pubblici, l’impresa, il dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Danella, il personale docente e non docente, le famiglie e tutti gli alunni. Oggi inauguriamo uno spazio bello, moderno e sostenibile, che incarna l’idea di città che vogliamo costruire: una città che cresce insieme e che investe sui giovani e sullo sport, motore di aggregazione e crescita”. “La nuova palestra Maiuri è un’opera che unisce sicurezza, qualità costruttiva e attenzione all’ambiente – ha aggiunto l’assessore Angelo Retrosi – La struttura è stata realizzata con tecnologie antisismiche di ultima generazione, una copertura in legno lamellare, pannelli isolanti ad alta efficienza, guaine impermeabilizzanti e impianti moderni che riducono i consumi energetici. Gli spazi sono stati ripensati per essere accessibili e inclusivi, grazie a percorsi privi di barriere, spogliatoi adeguati e una rampa di accesso conforme alle normative. Anche le aree esterne sono state ripensate per migliorare la fruibilità e la qualità urbana: sedute integrate, zone d’attesa e nuovi percorsi rendono la palestra uno spazio aperto e accogliente, un vero punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie. Si tratta di un intervento che riqualifica l’intero complesso scolastico e garantisce alla comunità un’infrastruttura duratura e funzionale”.

