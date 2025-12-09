Frosinone, nuova mostra alla villa comunale ecco “Caratteri”

Dall’11 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 la Villa comunale di Frosinone ospiterà la mostra Caratteri degli artisti Enrico Manera, Germana Brizio e Cleonice Gioia, a cura di Martina Bocconi e patrocinata dal Comune di Frosinone attraverso l’Assessorato alla Cultura guidato da Simona Geralico. L’inaugurazione è prevista il prossimo 11 dicembre alle 18. In Caratteri, tre linguaggi artistici si confrontano intorno al tema dell’identità e della sua costruzione visiva. Enrico Manera, tra gli ultimi protagonisti del clima pop romano legato alla storica esperienza di Piazza del Popolo, dialoga con la pittura luminosa e sensibile di Cleonice Gioia e con il segno introspettivo dei disegni di Germana Brizio. La mostra si presenta come un coro a tre voci in cui l’immagine – il volto, il corpo, la figura – diventa terreno di riflessione sul carattere umano e su quello dell’arte stessa. Il lavoro di Manera rielabora l’eredità pop italiana senza nostalgia, utilizzandone la forza grafica per interrogare l’immaginario contemporaneo. Cleonice Gioia affronta invece l’ambiguità dell’icona pop attraverso un registro più misurato, quasi analitico, mentre con i disegni di Germana Brizio il percorso espositivo assume una dimensione essenziale e profonda: il volto femminile si riduce a linee, chiaroscuri, vibrazioni che non descrivono, ma scavano.

La mostra si configura così come una riflessione articolata e plurale sull’identità nell’arte contemporanea. Ogni opera è un carattere, una marca, una personalità: un gesto che definisce e, allo stesso tempo, sfugge. “La Villa comunale si conferma un luogo di cultura e dialogo, capace di accogliere proposte artistiche di alto valore – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La mostra Caratteri arricchisce l’offerta culturale della città e offre ai cittadini l’opportunità di confrontarsi con linguaggi diversi e profondamente contemporanei. Siamo orgogliosi di sostenere iniziative che valorizzano il territorio, promuovendo creatività e crescita culturale”. “Questa esposizione rappresenta un incontro di visioni, sensibilità e percorsi creativi che, insieme, indagano il tema dell’identità con grande profondità e raffinatezza – ha aggiunto l’assessore alla cultura Simona Geralico – Questo evento, curato come sempre da Martina Bocconi, testimonia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere una cultura accessibile, di qualità e capace di parlare al presente. Invito tutti i cittadini a partecipare e a lasciarsi coinvolgere da un progetto espositivo che arricchisce il panorama culturale della nostra città”.

Redazione Digital