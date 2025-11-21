Frosinone, nuova linea metropolitana ecco il concorso “Dai un nome e una livrea”

Gli studenti delle scuole medie saranno chiamati a proporre un nome originale per la linea BRT, che rispecchi valori quali velocità, sostenibilità, innovazione e connessione urbana. Gli studenti del Liceo Artistico e dell’Accademia di Belle Arti, oltre al nome, potranno presentare anche la proposta grafica per la livrea degli autobus, comprensiva di colori, logotipo ed elementi visivi che rappresentino il servizio e il territorio del capoluogo. La partecipazione al concorso è gratuita, individuale o in gruppo, e ogni studente o gruppo potrà presentare una sola proposta. I progetti dovranno essere trasmessi entro il 20 dicembre 2025 via email all’indirizzo brtcontest@comune.frosinone.it , oppure consegnati in formato digitale su supporto USB presso il Settore Ambiente e Mobilità del Comune, in Piazza VI Dicembre. Sono previsti premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria, con buoni acquisto in materiale artistico, libri o tecnologia.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha affermato: “Il BRT rappresenta un passo avanti decisivo per la mobilità cittadina e per il miglioramento della qualità della vita. Con questo concorso vogliamo dare voce ai nostri giovani, valorizzando la loro creatività e rendendoli protagonisti dell’introduzione di un’infrastruttura che sarà al servizio dell’intera comunità. La scelta del nome e dell’immagine della linea BRT non è un dettaglio: è il primo biglietto da visita di un cambiamento che Frosinone sta concretizzando con visione e responsabilità”.

Il vicesindaco e assessore all’ambiente e alla mobilità, Antonio Scaccia, ha aggiunto: “Il BRT è un sistema moderno, veloce e sostenibile, pensato per incentivare l’uso del trasporto pubblico e ridurre l’impatto ambientale. Coinvolgere gli studenti significa dare a questo progetto una forte identità locale, costruita insieme ai cittadini di domani. Ci aspettiamo proposte originali, capaci di raccontare l’essenza di un servizio che ridurrà traffico e inquinamento, offrendo un’alternativa efficiente all’auto privata”. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Mario Grieco, ha concluso: “Le scuole sono il cuore della creatività del nostro territorio. Questo concorso è un’opportunità educativa preziosa, che permette agli studenti di confrontarsi con un progetto reale e di applicare competenze artistiche e comunicative. È un modo concreto per avvicinare i giovani alla vita della città, stimolando partecipazione, senso civico e spirito progettuale. Siamo certi che i ragazzi sapranno proporre idee innovative e di grande qualità”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email brtcontest@comune.frosinone.it o il numero 0775 2656224. Tutta la documentazione, incluso il regolamento, è disponibile sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it

Redazione Digital

Il Comune di Frosinone, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, promuove il concorso creativo “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, rivolto agli studenti delle scuole medie (secondarie di primo grado), del Liceo Artistico e dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nella definizione dell’identità della nuova linea BRT – Bus Rapid Transit, il sistema di trasporto pubblico rapido progettato per migliorare la mobilità urbana.