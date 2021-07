Il consigliere comunale Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone, ha presentato una interrogazione a risposta scritta. Destinatari il sindaco Nicola Ottaviani e l’assessore all’ambiente Massimiliano Tagliaferri.

“Interrogo il sindaco Ottaviani e l’assessore all’ambiente Tagliaferri per apprendere le motivazioni per le quali si sia agito ed errato in tal senso e soprattutto per conoscere il perché non si sia controllata preventivamente la correttezza dell’iter procedurale, creando un precedente gravissimo e disorientamento diffuso tra la cittadinanza tutta”. Pizzutelli lamenta la mancanza di un piano comunale. “Su tematiche del genere ribadisco la necessità di agire secondo un predisposto piano delle antenne. L’improvviso posizionamento di questo ripetitore ha creato da subito scetticismo circa l’impatto ambientale sulla nostra comunità da parte mia, di altri colleghi, dell’opinione pubblica e della cittadinanza tutta”.

Redazione Frosinone