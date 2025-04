Frosinone, notte dei leoni Nazionale attori contro leggende di Napoli Lazio e Roma

“La storica Nazionale Attori 1971, fondata da Pier Paolo Pasolini e attiva da oltre 54 anni nell’organizzazione di eventi benefici in tutta Italia, ha realizzato un emozionante triangolare con le Leggende del Napoli, della Lazio e della Roma insieme per la solidarietà – hanno affermato gli organizzatori – Ospite d’eccezione dell’evento sarà la leggenda del tennis mondiale, Venus Williams. Alcune tra le glorie del calcio che scenderanno in campo: Careca, Gianfranco Zola, Marek Hamsik, Fabio Quagliarella, Paolo Cannavaro, Tommaso Rocchi, Bernardo Corradi, Giuliano Giannichedda, Alessio Cerci, Bruno Giordano, Hernanes e molti altri nomi di spicco che verranno svelati nei prossimi giorni, assieme a cantanti, attori e volti noti dello spettacolo. La Nazionale Attori è stata rappresentata negli anni da star di diverse generazioni, dai più giovani attori di oggi come della serie di Mare Fuori, fino ai volti storici di Maurizio Mattioli, Ninetto Davoli, Lino Banfi, Enrico Montesano, Francesco Nuti, Massimo Troisi, Carlo Verdone e tantissimi altri. Il pre-partita sarà animato da un mini incontro organizzato dalla Love Cup tra personaggi del mondo della note, Dj, Influencer e Rapper per promuovere nei giovani i valori del sano divertimento. Prima dell’evento avremo momenti di spettacolo con cantanti, ballerini, gruppi folkloristici della Regione Lazio che culmineranno con la sfilata in campo per la consegna delle Crest alle scuole statali ed alle scuole calcio della Provincia realizzate dal Maestro Gerardo Sacco. Ingresso al prezzo di 5 euro il cui incasso sarà devoluto in beneficenza a favore di ADMO e di Nuovi Orizzonti. La consegna degli assegni avverrà pubblicamente nei giorni successivi all’evento. Un’occasione unica per la Città di Frosinone per vivere una serata di emozioni, risate, ricordi e solidarietà all’insegna dello spettacolo e dello sport. La “Notte dei Leoni” vi aspetta per fare la differenza, insieme”.

Redazione Digital