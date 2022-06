“Frosinone non è Todi non ha opere d’arte”, Marzi contro il doppio ascensore.

“Frosinone dovrebbe avere un nuovo collegamento tra la parte alta e la parte bassa del capoluogo – ha affermato Mastrangeli durante il confronto con Marzi – Il vecchio ascensore è stato progettato e realizzato male, lo hanno certificato tecnici e professionisti di livello internazionale. Non si può riparare. Abbiamo fondi già stanziati per la rigenerazione urbana per creare due linee veloci, una che sale e una che scende per agevolare i cittadini e migliorare la mobilità urbana”.

“È una presa in giro il doppio ascensore – ha risposto Marzi – Frosinone non è Todi. Non ci sono opere di Giotto o di Cimabue. A Frosinone in alto non c’è nulla salvo la nuova sede del Comune e la prefettura. Parlare di doppio ascensore significa solo volersi accreditare una scelta diversa da quella precedente”.

Redazione Digital