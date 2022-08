Frosinone, “Niente segreti vogliamo sapere cosa nasconde il Partito democratico”

Il due volte sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, coordinatore provinciale della Lega, dopo la pubblicazione del video Ruberti-De Angelis, girato nella fase finale della campagna elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Frosinone, si rivolge al PD, con una richiesta perentoria.

“Ma davvero vogliono far credere alla gente che stessero parlando di un fuorigioco calcistico non concesso, durante il derby Roma-Lazio?” ha dichiarato Ottaviani.

“Il PD è noto sul Lazio, da anni, per aver calpestato i diritti dei lavoratori, delle imprese e la speranza di un’assistenza sanitaria adeguata. Ma se adesso pensa di insultare anche l’intelligenza minima della gente, propinando una rilettura artefatta di quel video, questo sembra davvero troppo. Semmai, sarebbe utile evitare di guardare il dito e non la luna. Ruberti è stato ritenuto per anni, da tutti, persona composta e notevolmente competente, per essere riuscito a mettere le toppe, spesso, ai disastri di Zingaretti prima e di Gualtieri dopo. Per aver avuto una reazione così abnorme, cosa gli era stato richiesto di fare dal potentato politico finanziario locale del PD? E, soprattutto, per togliere ogni dubbio a noi appassionati di calcio, erano richieste lecite? Ci sveli il PD, immediatamente, cosa c’è sotto questa storia, soprattutto perché quei fatti si sono verificati a distanza di qualche ora dal comizio tenuto a Frosinone dal segretario nazionale Letta, venuto a sostenere il proprio candidato a Sindaco nelle elezioni comunali a Frosinone. Elezioni che, qualche giorno dopo, sarebbero state perse, clamorosamente, dalla sinistra. Cosa hanno a che fare le elezioni di Frosinone, con questa bruttissima pagina di finta democrazia e di farisaica trasparenza? Perché Ruberti dovrebbe diventare il capro espiatorio ed essere sacrificato sull’altare di chi e, soprattutto, per quale inconfessabile prezzo politico?”.

Redazione Digital