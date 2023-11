Frosinone, niente mezzi pesanti sulla Monti Lepini troppo inquinamento

“Iniziano a trovare condivisione e concretizzazione le argomentazioni amministrative riguardanti l’ambiente, predisposte e discusse già il 20 febbraio del c.a. nella riunione voluta dalla Commissione Sanità da me rappresentata in qualità di Presidente, cha ha coinvolto gli Assessori all’Ambiente A. Scaccia, ai Lavori Pubblici A. Retrosi, alla Polizia Municipale R. Rotondi, alla Smart City A. Sardellitti congiuntamente ai consiglieri di maggioranza della Commissione Sanità: dr. G. Martino, dr.ssa A. Mirabella, in presenza del Segretario Generale e dell’Ing. Ricci funzionario del CED – ha affermato la dott.ssa Teresa Petricca, presidente commissione sanità Frosinone – L’obiettivo della riunione si è configurato nel contenimento delle polveri sottili a salvaguardia della qualità dell’aria del capoluogo, il raggiungimento del quale individuato, trovando piena condivisione da parte di tutti i partecipanti, nella programmazione di una serie di interventi multidisciplinari a tutto campo: dall’informazione, dal contenimento del traffico alla mobilità sostenibile, dalla valutazione alla gestione oculata del suolo pubblico, dalla salvaguardia all’ampliamento del patrimonio arboreo, all’efficientamento energetico passando anche attraverso la revisione e trasformazione delle caldaie in uso nelle strutture comunali tutte, comprensive di scuole, sedi amministrative, sanitarie ed edifici adibiti ad attività ludico sportive. In riferimento al primo punto relativo il traffico, durante la riunione congiunta si è discusso prioritariamente della possibilità di intervento di carattere locale ai fini della riduzione dell’inquinamento aereo, attraverso il blocco del traffico pesante sulla Monte Lepini, estremamente significativo, a mio avviso, da anni. Ciò in accordo con quanto richiesto dalla Regione Lazio in ambito di Risanamento della Qualità dell’Aria relativamente l’obbligo dei comuni, in cui è previsto il superamento delle polveri sottili, di assumere provvedimenti di contrasto quali blocco parziale o totale della circolazione ed ogni altro provvedimento di carattere locale significativo ai fini della riduzione dell’inquinamento, in sintonia, inoltre, con la già nota delibera di giunta comunale datata di qualche anno, che giudicava necessaria la decongestione del traffico sulla Monte Lepini. Interessati ed interessanti gli interventi di tutti gli assessori presenti, in primis dell’Assessore all’Ambiente, pur nella presa di coscienza collettiva che se trattasi di atto estremamente positivo per Frosinone, si richiedano plurimi e non semplici interventi per la realizzazione, di cui la Commissione Sanità auspica fortemente la fattività a breve. Il tema del traffico della Monte Lepini è stato richiamato durante l’ultimo consiglio comunale dell’8/11, a conforto ed amplificazione di quanto già esplicitato ed anticipato nel febbraio c.a. dalla riunione interassessorile con la commissione Sanità, a riprecisazione mai sufficiente di un problema oltremodo percepito dall’Amministrazione. Tanto importante ed evidente appare l’utilità della chiusura del traffico ai mezzi pesanti sulla Monte Lepini, che iniziano a coagularsi e convergere su tale necessità anche altre voci”.

Redazione Frosinone